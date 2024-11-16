7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 16 – 11 – 2024 العديد من الأخبار المهمة، وأبرزها منتخب مصر يصل القاهرة قادما من كاب فيردي.

منتخب مصر يصل القاهرة قادما من كاب فيردي.. صور

وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن إلى القاهرة قادمة من كاب فيردي بعد رحلة استغرقت 10 ساعات بعد مواجهتها أمس، الجمعة، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 والتي حسمها الفراعنة بالتأهل بعد نهاية الجولة الرابعة .

الأهلي يصرف مقدم عقود المحليين فى ديسمبر بعد الانتهاء من الأجانب

قرر مسئولو النادي الأهلي صرف مقدم عقود اللاعبين المحليين بالفريق خلال ديسمبر المقبل، بعدما انتهت إدارة النادي من صرف مقدم عقود اللاعبين الأجانب خلال الأيام الماضية.

محمد عواد يقترب من حراسة مرمى الفراعنة أمام بوتسوانا

اقترب محمد عواد، حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطني، من المشاركة أساسياً في مباراة الفراعة المقبلة أمام بوتسوانا، بعد العقوبة التي تعرض لها محمد الشناوي حارس الأهلي بالإيقاف عقب حصوله على الإنذار الثاني.

تضاؤل فرص لحاق رامي ربيعة بمواجهة الأهلي والاتحاد السكندري

تضاءلت فرص لحاق رامى ربيعة مدافع النادى الأهلى بمباراة فريقه المقبلة أمام الاتحاد السكندري بسبب الإصابة.

الزمالك يقرر زيادة راتب جوميز فى العقد الجديد

قرر مسئولو نادي الزمالك زيادة راتب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الكروي وجهازه المعاون فى عقده الجديد، بما يتناسب مع العطاء الذى يقدمه الخواجة مع القلعة البيضاء منذ قدومه على رأس القيادة الفنية.

تعرف على تكاليف تعاقد الأهلي نهائياً مع يحيى عطية الله بعد قرار كولر

يبدأ النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة إجراءات شراء عقد المغربي يحيى عطية الله لاعب الفريق نهائياً من نادي سوتشي الروسي، بعدما طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق بقاء اللاعب نهائياً عقب انتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجاري.

طبيب منتخب مصر يفحص محمد شحاتة لتحديد درجة مزق العضلة الضامة

يخضع محمد شحاتة، لاعب منتخب مصر، لفحوصات طبية اليوم السبت للوقوف على حجم الإصابة التى تعرض لها فى مباراة الرأس الأخضر أمس الجمعة.