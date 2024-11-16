شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة مكتمل الصفوف قبل مواجهة الجونة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

اكتملت صفوف الفريق الأول بنادي غزل المحلة قبل اللقاء المرتقب أمام الجونة، والذي يجمع الفريقين فى الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز بعد نهاية التوقف الدولي، والمقرر له السبت المقبل باستاد خالد بشارة.

واستعاد غزل المحلة عبد الرحيم عموري وأسامة النجار، حيث كان عموري غاب عن المباراة الماضية أمام طلائع الجيش للإيقاف، فيما غاب النجار للإصابة.

من جانبه، حرص المهندس تامر خليل نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الفنية بنادي غزل المحلة، على حضور تدريبات الفريق، والذين أكدوا ثقتهم فى أحمد عيد عبد الملك وجهازه الفني وفي قدرتهم على وضع الفريق فى المكان الذى يستحقه فى جدول الترتيب.

وكان غزل المحلة تعادل فى الجولة الأولى من الدوري سلبياً أمام الإسماعيلي، قبل أن يخسر أمام الطلائع فى الجولة الثانية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

واستقر الجهاز الفني لفريق غزل المحلة، بقيادة أحمد عيد عبد الملك ، على استغلال فترة التوقف الدولي فى نوفمبر الجاري بسبب خوض المنتخب الوطني مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025، في خوض فترة إعداد جديدة من خلال إقامة معسكر مغلق يتخلله بعض التجارب الودية لتجهيز اللاعبين لاستكمال مشوار الدوري.

ويستهدف غزل المحلة ضمان البقاء في مسابقة الدوري خلال الموسم الجاري، بعد العودة إلى الممتاز، ويضع مسؤولو غزل المحلة خطة للتواجد بين الكبار فى مقدمة جدول الترتيب خلال الموسم المقبل.