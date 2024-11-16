شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تكرم أعضاء روابط الاتحاد العالمية على هامش ختام الاجتماع السنوي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

كرم أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، أعضاء روابط الاتحاد العالمية على هامش ختام الاجتماع السنوي، الذي أقيم بالقاهرة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وكانت الشركة المتحدة للرياضة أعلنت تنظيم الاجتماع السنوى لرابطة الأندية العالمية بمنطقة الأهرامات في الفترة من 14 إلى 15 نوفمبر الجارى، وكان أعلن اتحاد الروابط العالمية ورابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم انعقاد الاجتماع السنوي لاتحاد الروابط العالمية في القاهرة، مصر.

وجمع هذا الحدث قادة وممثلي روابط كرة القدم المحترفة في جميع أنحاء العالم، ما يوفر منصة فريدة للحوار والتعاون وتبادل أفضل الخبرات.

وشارك الحضور في سلسلة من المناقشات رفيعة المستوى حول القضايا الرئيسية التي تؤثر على الرياضة، بما في ذلك تطوير كرة القدم المحلية والحوكمة واللوائح.

وجاء اختيار القاهرة كمدينة مستضيفة الاجتماع، للتأثير المتزايد لرابطة الأندية المصرية المحترفة في عالم كرة القدم والتزامها بتعزيز الشراكات الدولية.



أحمد دياب رئيس الرابطة المصرية يكرم الأعضاء



احمد دياب وخالد رفعت من التكريم



احمد دياب يكرم أعضاء الروابط الدولية



الروابط العالمية في مقر الرابطة



تكريم أعضاء روابط الاتحاد العالمية (1)



تكريم أعضاء روابط الاتحاد العالمية (10)



تكريم الأعضاء العرب



جانب من التكريم