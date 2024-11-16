شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستغل ورشة فيفا للاستفسار عن مكافأة المشاركة فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو الأهلي على مخاطبة نظرائهم فى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمعرفة مكافأة المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية، المقرر لها الصيف المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية، ويرغب الأهلي فى الوقوف على حقيقة الأرقام المتداولة حول المبلغ الذي سيحصل عليه كل نادٍ يُشارك في مونديال الأندية، الذى سينطلق 15 يونيو المقبل بمشاركة 32 نادياً للمرة الأولى فى التاريخ.

وينوي الأهلي استغلال ورشة العمل التي سيُنظمّها فيفا للنادي يوم 21 نوفمبر الجاري عقب تقنية "فيديوكونفرانس" الخاصة ببعض الأمور الإدارية والتنظيمية واللائحية الخاصة بالبطولة في الأستفسار عن جوائز المشاركة في البطولة العالمية، لاسيما أن سكرتير عام مساعد فيفا «دان أوتول» نفى للأهلي أن يكون مكافأة كل ناد يُشارك فى البطولة 9 ملايين دولار.

وأكد دان للأهلي، خلال زيارته للأهلي يم 29 أكتوبر الجاري على هامش مباراة العين الإماراتي فى القاهرة في بطولة ‏الانتركونتيننتال، أن المبلغ الذي سيحصل عليه كل نادٍ نظير المشاركة في النسخة الأولى من مونديال الأندية بنظامه الجديد لن يصل 9 ملايين دولار ولا نصف هذا المبلغ، لذا يرغب مسئولو القلعة الحمراء فى استغلال ورشة فيفا المقرر لها 21 نوفمبر فى معرفة المبلغ الحقيقي الذي سيحصل عليه النادي بعد المشاركة في هذا الحدث .

من ناحية أخرى، يواجه فريق الأهلى نظيره الاتحاد السكندري فى الثامنة مساء الجمعة المقبلة باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

ويأمل الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، فى مواصلة الأداء الجيد ببطولة الدوري المصري، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره في البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 في الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد في الجولة الثانية بشكل يؤكد رغبة المارد الأحمر فى الحفاظ على لقبه المُفضل، مُستغلاً الحالة المعنوية الجيدة للاعبي الفريق بعد التتويج بـ السوبر المصري على حساب الزمالك، ثم الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في كأس إنتر كونتننتال، وحصد لقب بطل القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.