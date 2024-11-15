شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى فى دورى Nile والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره النصر الليبي اليوم، الجمعة، ضمن مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، واستبعد الجهاز الفني بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز 13 لاعبا من قائمة الفريق.

ويأتي على رأس المستبعدين أحمد مصطفى "زيزو" (إصابة)، محمد حمدي (إصابة)، عمر جابر (إجهاد عضلي) محمود الونش، محمد عواد، ناصر ماهر، حسام عبد المجيد، نبيل عماد دونجا ، محمد شحاتة، عمر فرج، حمزة المثلوثى، وأحمد فتوح.

وتواجد مهاب ياسر ومحمد عاطف واللذان استبعدهما جوميز المدير الفني للزمالك من التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية، فضلا عن تواجد التونسي سيف الدين الجزيري بعد غيابه عن مباراة سموحة الماضية بالدوري، كما ضم البرتغالي سيدي ندياي وجيفرسون كوستا.

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في دوري nile

يواجه فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدى فى الثامنة مساء السبت 23 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمصري البورسعيدى فى الجولة الثالثة للدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.