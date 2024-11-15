شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 العديد من الأخبار المهمة وأبرزها، حسين لبيب يحسم مصير زيزو فى الزمالك، بعثة المنتخب تعود للقاهرة غدا استعدادا لمواجهة بوتسوانا بتصفيات أفريقيا.

بعثة المنتخب تعود للقاهرة غدا استعدادا لمواجهة بوتسوانا بتصفيات أفريقيا

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر على عودة بعثة المنتخب الوطني للقاهرة غدا السبت، بعد مواجهة كاب فيردي، وذلك للبدء في التحضير للمباراة الأخيرة في التصفيات أمام بوتسوانا والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

مازال موقف أحمد مصطفى "زيزو" نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من حيث البقاء داخل القلعة البيضاء وتجديد عقده، من عدمه، غامضا انتظارا للجلسة المقرر عقدها بين اللاعب ووالده مع مجلس الإدارة.

أحمد كشرى مديرا فنيا للترسانة خلفا لجمعة مشهور

تعاقد مسئولو الترسانة مع أحمد كشرى لقيادة الفريق فنيا خلفا لجمعة مشهور، الذى تقدم باعتذار أمس عن عدم استكمال مهام عمله.

كولر يحسم موقفه من عرض المليون يورو شهرياً للرحيل عن الأهلي

حسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، موقفه سريعاً من العروض التي وصلته مؤخراً من أندية خارجية وتحديداً من منطقة الخليج في السعودية وقطر والإمارات .

الجبهة اليسرى تثير حيرة جوميز فى الزمالك قبل ودية النصر الليبى

بات البرتغالى جوزيه جوميز في حيرة من أمره بسبب الجبهة اليسرى للفريق فى مباراة النصر الليبى الودية، المقرر لها اليوم الجمعة في ظل غياب أكثر من لاعب يمكنه التواجد في هذا المركز وهم محمد حمدي،أحمد فتوح، وعمر جابر.

الأهلي يستأنف تدريباته اليوم بعد انتهاء إجازة الـ7 أيام

يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ،الجمعة، الاستعداد للإرتباطات المقبلة بعد إنتهاء الراحة الطويلة التي حصل عليها الفريق لمدة أسبوع عقب مباراة زد التي أقيمت الخميس قبل الماضي في الجولة الثانية من بطولة الدوري وفاز فيها الأهلي بهدف نظيف ، ويستعد الفريق لمباراة الإتحاد السكندري المقرر لها الثامنة مساء الجمعة 22 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

ينتظم ياسر إبراهيم، مدافع النادى الأهلى، اليوم الجمعة، فى التدريبات الجماعية للمارد الأحمر عقب انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها الفريق حيث نفذ اللاعب برنامجا تأهيليا للتعافى من شد فى عضلات البطن والذى أبعده عن مباريات الأهلى الفترة الأخيرة.