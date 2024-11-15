شكرا لقرائتكم خبر عن "بلبل" يواصل برنامجه التأهيلي فى زد بعد إصابة الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

يواصل محمود نبيل "بلبل" لاعب زد أداء برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، والتي لحقت به منذ فترة وتسببت فى غيابه عن الملاعب لحين الانتهاء من برنامجه العلاجي والتأهيلي.

واتفق الجهاز الفني لفريق زد إف سي بقيادة مجدي عبد العاطي على خوض مباراتين وديتين مع سيراميكا والإسماعيلي، خلال فترة توقف الدوري الحالية لظروف مشاركة منتخب مصر في مباراتيه أمام بتسوانا وكاب فيردي بالتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وحدد الجهاز الفني لفريق زد يوم 16 نوفمبر لمواجهة سيراميكا، على أن يواجه الإسماعيلي يوم 17 من الشهر الجاري، استعدادا لمواجهة مودرن سبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وتعادل زد سلبيا مع الجونة في الجولة الافتتاحية للدوري المصري، قبل أن يخسر بهدف نظيف أمام الأهلى في الجولة الثانية.

ويتواجد فريق زد في المركز الـ17 بجدول الدوري برصيد نقطة وحيدة، حيث لم يحرز أية أهداف منذ بداية الموسم الجاري، واستقبلت شباكه هدف وحيد.