الامارات | نشامى الأردن يعودون من ملعب العراق بنقطة ثمينة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد المنتخب الأردني بنقطة ثمينة من أرض العراق في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد تعادلهما سلبيا في المباراة التي جرت في مدينة البصرة.

ورفع الأردن رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني متقدما بفارق الأهداف على العراق الذي يملك الرصيد نفسه.

وتتصدر كوريا الجنوبية المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة بعد فوزها على الكويت 3-1.

وكاد العراق أن يسجل في اللحظات الأخيرة لكن عبدالله نصيب لاعب الأردن تدخل لإبعاد الكرة قبل أن ينفذ العراق ركلة ركنية شكلت خطورة كبيرة على مرمى الأردن قبل أن تذهب الكرة إلى خارج الملعب.

وسيتأهل صاحبا أول مركزين في المجموعة، بعد نهاية المرحلة الثالثة مباشرة إلى كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسيلعب صاحبا المركزين الثالث والرابع في المرحلة الرابعة من التصفيات.