شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يهزم أهلي طرابلس الليبي وديا بهدف الجابري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى علي نظيره أهلي طرابلس الليبي بهدف دون رد سجله حامد الجابري في اللقاء الذي جمع الفريقين وديا مساء اليوم الخميس علي ستاد جهاز الرياضة ضمن استعدادات الطلائع خلال فترة توقف الدوري المصري بسبب الاجندة الدولية.

ويستعد منتخب مصر للتوقف الدولي في شهر نوفمبر الجاري إذ يخوض مباراتين في الجولتين الخامسة والسادسة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023، بمواجهة كاب فيردي خارج مصر وبوتسوانا داخلها.

يعكف عبد الحميد بسيونى ، المدير الفنى لطلائع الجيش، على دراسة مباريات سموحة ببطولة الدوري وآخرها خسارته من الزمالك بثنائية دون رد؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الموج الأزرق قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالمسابقة بحثاً عن الانتصار الثانى على التوالى لفريقه.

وخسر الطلائع من المصري البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الأولى للدوري، ثم انتفض وهزم غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير فى الجولة الثانية للمسابقة

ويستعد الطلائع لمواجهة سموحة فى الخامسة مساء السبت 23 نوفمبر الجاري باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

وضع الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، برنامجا بدنيا لتجهيز الوافد الجديد أوجوتشوكو لويس أوجانا مهاجم الفريق للدفع به فى مباراة سموحة المقبلة بالدوري بعد غيابه عن المباراتين السابقتين أمام المصري ثم غزل المحلة بسبب عدم وصول البطاقة الدولية.

وأعلن محمد مختار مدير شئون اللاعبين بنادي طلائع الجيش وصول البطاقة الدولية للاعب تمهيدًا لمشاركته فى المباريات المقبلة بعدما غاب بسبب تأخر وصول البطاقة الدولية.

وانتظم أوجانا فى تدريبات الطلائع بعد التعاقد معه لمدة موسم قادمًا من نادي تشرشل براذرز الهندى فى اللحظات الأخيرة قبل غلق باب القيد الصيفى، حيث نجح مسئولو الطلائع فى حجز مكان للاعب على السيستم تمهيداً لوصول بطاقته الدولية ثم نجحت جهود ارسال البطاقة الدولية مع الاتحاد الهندي .

على الجانب الآخر ، يواصل إسلام محارب لاعب طلائع الجيش الغياب عن فريقه فى مباراة سموحة المقبلة بسبب الايقاف حيث قررت لجنة المسابقات إيقافه مباراتين بسبب طرده فى الجولة الاولى للدوري فى مباراة المصري البورسعيدى.

وإفتقد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه إسلام محارب فى مباراة غزل المحلة بسبب الإيقاف.

وتعرض إسلام محارب للطرد فى مباراة الطلائع مع المصري البورسعيدى التى فاز بها الاخير بهدفين دون رد بالجولة الاولى لمسابقة الدوري المصري.

وتعاقد الطلائع مع 6 صفقات فى الميركاتو الصيفى الأخير وهم باسم مرسى ومعاذ الحناوى ورجب عمران وأحمد علاء وعماد فتحى بجانب النيجيري لويس.

وكان الطلائع قد نجح في تمديد تعاقد إسلام محارب وعماد السيد موسمين إلى جانب استعادة جهود محمد فتح الله بعد نهاية الإعارة فى الجندل السعودى بينما رحل عن الفريق عبد الرحمن شيكا ومحمد حمدى زكى وعمر السعيد بعد انتهاء إعارتهم.



مباراة طلائع الجيش الودية (4)



مباراة طلائع الجيش الودية (1)



مباراة طلائع الجيش الودية (2)