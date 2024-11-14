الامارات | بث مباشر لمباراة الإمارات وقيرغيزستان في تصفيات كأس العالم

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شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر لمباراة الإمارات وقيرغيزستان في تصفيات كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مدرب منتخب الإمارات باولو بينتو يعلن القائمة التي ستخوض مباراة اليوم أمام منتخب قيرغيزستان
الحكم العماني أحمد الكاف يطلق صافرة بداية المباراة.
منتخب الإمارات يفرض سيطرته على الدقائق الأولى من المباراة، وتسديدة قوية من ليما لكنها خارج المرمى.
منتخب الإمارات يفرض سيطرته على الدقائق الأولى من المباراة، وتسديدة قوية من ليما لكنها خارج المرمى.
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