شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يشعل صراع الصفقات بين الأهلي والزمالك وبيراميدز بعد تصريحات وكيله والان مع تفاصيل الخبر

أثارت تصريحات سيد مصطفى وكيل أعمال محمد شريف مهاجم الخليج السعودي الحالي والأهلي السابق، الجدل بعدما أكد أن اللاعب منفتح على مناقشة كل العروض ولم يقترب من العودة إلى القلعة الحمراء كما يتردد وكل شيء وارد بشأن مستقبله، كما أنه لا يفكر في العودة إلى الدوري المصري حالياً، ويبحث شريف عن مكان يشارك فيه بشكل أساسي.

وينتهي عقد محمد شريف مع الخليج السعودي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأى ناد في يناير القادم، ولم يحدد موقفه من العودة إلى مصر أو البقاء في السعودية أو أحد الأندية الخليجية، كما لم يحسم مصيره من البقاء مع ناديه لنهاية عقده أو رحيله في يناير القادم.

تصريحات وكيل أعمال شريف تفتح الباب أمام مصير اللاعب وإمكانية انضمامه للزمالك أو بيراميدز، باعتبارهما من الأندية المهتمة بالتعاقد مع اللاعب في الوقت الحالي، وهو ما قد يدفعهم لتقديم عروض مغرية للاعب من أجل إقناعه بالانضمام لصفوفهما في الفترة القادمة، مستغلين أن اللاعب يرغب في اللعب ينادي يضمن له المشاركة.

وفتح مسئولو النادي الأهلي ملف عودة محمد شريف مهاجم الفريق السابق والخليج السعودي الحالي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير القادم، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر في النصف الثاني من الموسم الحالي، في ظل النقص العددي في مركز المهاجم الصريح، حيث لا يوجد سوى وسام أبو علي ومحمود كهربا، حيث وعاني الأهلي نقصا في مركز المهاجم الصريح، في ظل عدم وجود بديل للفلسطيني وسام أبو علي ، بخلاف تراجع مستوى محمود كهربا وقلة خبرة المهاجم الشاب سمير محمد.

ويخطط مسئولو النادي الأهلي للتعاقد مع محمد شريف مجانا في يناير، لاسيما وأن عقد اللاعب ينتهي مع ناديه بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي في الميركاتو الشتوي.

ويجري مسئولو النادي الأهلي محاولات مع محمد شريف للحصول على الاستغناء الخاص به من ناديه مقابل ضمه بشكل مجاني، لاسيما وأن اللاعب لا يشارك بشكل أساسي مع الخليج ويوجد تفكير في رحيله وضم لاعب آخر في يناير القادم، وهو ما قد يساعد على عودة شريف للأهلي بشكل مجاني.

وفي حال رفض الخليج بيع محمد شريف في يناير قد يبدأ التفاوض على شراء المدة المتبقية في عقد اللاعب وعدم الانتظار حتى نهاية الموسم الجاري في ظل الحاجة إلى جهود اللاعب في الفترة القادمة.



