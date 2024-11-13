شكرا لقرائتكم خبر عن الرياضة تستعد لإطلاق النسخة الثالثة من ملتقى العاملين بالمراجعة والحوكمة والان مع تفاصيل الخبر

تستعد وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية؛ لإطلاق النسخة الثالثة من ملتقى العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة، وبحضور ممثلي جميع الوزارات بالحكومة المصرية.

وتنطلق فعاليات الملتقي الإثنين المقبل بالمركز الأوليمبي بالمعادي، وتستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام على أن يختتم أعماله يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024.

صرح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأن وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون والتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية تحرص كل عام على تنفيذ هذا الملتقى ليكون بمثابة منصة حوارية يتم من خلالها استعراض الجهود الحكومية في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة، وحرصاً منها على مد جسور التعاون فقد تم دعوة السادة مديري المراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارات والهيئات العامة للمشاركة لأول مرة هذا العام لتبادل الخبرات والتجارب الحكومية في هذا المجال.

ويشارك في تقديم الجلسات وورش العمل بيت الخبرة العالمي (PWC) القائم على وضع دليل وحدات المراجعة الداخلية والحوكمة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، بمشاركة ممثلي الوزارات والهيئات العامة من العاملين بوحدات المراجعة الداخلية والحوكمة إضافة الى قيادات وزارة الشباب والرياضة ومديريات الشباب والرياضة والعاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة بالمديريات.

يناقش على مدار ثلاثة أيام ومن خلال عدد 11 جلسة وحلقة نقاشية عدداً من الموضوعات المتعلقة بالحوكمة ومكافحة الفساد والإطار الدولي لمهنة المراجعة الداخلية والحوكمة، ويختتم بمجموعة من التوصيات المتعلقة بتحسين عمل المراجعة الداخلية والحوكة وصولاً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، يدير تلك الجلسات عدد من السادة الخبراء من هيئة الرقابة الإدارية، الجهاز المركزي للمحاسبات، وزارة المالية، بيت الخبرة (PWC).

يذكر أن النسخة الأولى من الملتقى قد عقدت خلال شهر يوليو 2022، وكان من أبرز توصياتها استمرار عقد هذا الملتقى بشكل سنوي ليكون مناسبة سنوية للسادة العاملين في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة للالتقاء والاطلاع على كل ما هو جديد وصولاً الى حوكمة العمل في مجال الشباب والرياضة، كما عقدت النسخة الثانية من الملتقى خلال شهر أغسطس 2024.