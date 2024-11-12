شكرا لقرائتكم خبر عن خالد رفعت: مصر تستضيف اجتماع الروابط العالمية.. ونفكر فى إنشاء روابط أفريقية والان مع تفاصيل الخبر

قال خالد رفعت مستشار رابطة الأندية أن إجتماع روابط الأندية العالمية سيعقد بمصر يومي الخميس والجمعة بمنطقة الأهرامات.

وكشف رفعت في تصريحات لبرنامج الكلام المظبوط مع حتحوت عبر إذاعة أون سبورت إف إم، إن إتحاد الروابط العالمية انشئت في 2016 ومصر العضو رقم 44 في الرابطة ويأتي من بعدنا التشيك.

وأوضح بأن هناك أفكار سيتم مناقشتها مع اتحاد الروابط العالمية خلال يومي الاجتماع، مشيرا إلي التفكير في إنشاء روابط أفريقية علي غرار الروابط العالمية.

أعلنت الشركة المتحدة للرياضة عن تنظيم الاجتماع السنوى لرابطة الأندية العالمية بمنطقة الأهرامات في الفترة من 14 إلى 15 نوفمبر الجارى.

وكان اتحاد الروابط العالمية ورابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم أعلنا عن انعقاد الاجتماع السنوي لاتحاد الروابط العالمية في القاهرة، مصر.

سيجمع هذا الحدث قادة وممثلي روابط كرة القدم المحترفة في جميع أنحاء العالم، مما يوفر منصة فريدة للحوار والتعاون وتبادل أفضل الخبرات.

وسيشارك الحضور في سلسلة من المناقشات رفيعة المستوى حول القضايا الرئيسية التي تؤثر على الرياضة، بما في ذلك تطوير كرة القدم المحلية والحوكمة واللوائح.