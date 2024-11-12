الامارات | أحمد بن محمد يوجّه بتأسيس وإطلاق «نادي النخبة» برؤية جديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بتأسيس وإطلاق «نادي النخبة» برؤية جديدة، وذلك وفقاً لأحكام النظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية، وتماشياً مع معاييرها، بهدف اكتشاف ودعم وتطوير الرياضيين الموهوبين والمتميزين في مختلف الألعاب الرياضية.

جاء ذلك خلال ترؤس سموّه اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية، الذي عُقد، أمس، في دبي، وتم خلاله استعراض رؤية سموّه لمستقبل الحركة الأولمبية في دولة الإمارات للفترة الأولمبية 2024-2028، وذلك بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، ووزير الرياضة نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي للجنة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، والأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، فارس المطوّع، وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس إدارة اللجنة.

ويهدف «نادي النخبة» إلى توفير بيئة مثالية للرياضيين، من خلال تقديم برامج تدريبية متقدمة، ودعم فني ومالي، لتحقيق أفضل النتائج على المستويين الإقليمي والدولي، مع تعزيز مكانة الرياضة الإماراتية عالمياً، بما يتوافق مع القيم والمبادئ الأولمبية، إذ يتم إطلاق النادي بإشراف ورعاية اللجنة الأولمبية الوطنية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مع تكليف الأمين العام للجنة بوضع تصور كامل لتشكيل هيكلة إدارة النادي، ودراسة آليات تخصيص الموارد المالية اللازمة لتحقيق أهدافه، على أن يُرفع هذا التصور إلى سموّ رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، لاعتماده خلال شهر من تاريخه.

واعتمدت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية، خلال الاجتماع، تمديد ولاية مجلس إدارة اللجنة الحالي حتى نهاية دورة الألعاب الأولمبية 2028 حال إقامتها، مع تكليف مجلس إدارة اللجنة باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في حال شغور أي من مقاعده أثناء تلك الفترة، وذلك لأي سبب من أسباب زوال عضوية مجلس الإدارة، وفقاً لنص المادة (50) من أحكام النظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية.

المبنى الجديد للجنة

وتم خلال اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية، اعتماد افتتاح المبنى الجديد للجنة، ومقره دبي، خلال الربع الأول من عام 2025، مع تكليف الأمانة العامة للجنة الأولمبية التنسيق مع كل الاتحادات الرياضية الأعضاء باللجنة بشأن المقار الخاصة بتلك الاتحادات، والعمل على إتمام عمليات الانتقال إلى المبنى الجديد خلال المدة المحددة، مع قيام الأمين العام للجنة الأولمبية برفع تقرير مفصّل عن هذا الشأن خلال شهر من تاريخه، لسموّ رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.

المجلس الاستشاري

واعتمدت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية، كذلك تسمية الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيساً للمجلس الاستشاري للجنة الأولمبية الوطنية، وقيامه بتشكيل المجلس الاستشاري وفقاً لنص المادة (40) من أحكام النظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

مجلس التحكيم الرياضي

كما اعتمدت الجمعية العمومية خلال الاجتماع تشكيل مجلس التحكيم الرياضي لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي للفترة 2024-2028، وذلك وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2016، بشأن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، ونص المادة (11) من أحكام النظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية بشأن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، مع توجيه الشكر لرئيس وأعضاء مجلس التحكيم الرياضي للمركز لانتهاء فترة ولايتهم 2020-2024.

ويترأس مجلس التحكيم الرياضي لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي للفترة 2024-2028، جمال حامد المري، بعضوية كلٍّ من: غانم مبارك الهاجري، ممثلاً عن الهيئة العامة للرياضة، ومحمد جمعة السويدي، والدكتور فيصل حسن أحمد، ممثلين من أصحاب الخبرات القانونية، وشهاب حمد بوشهاب، ممثلاً عن الألعاب الفردية، وموزة بوهارون الشامسي، ممثلة من أصحاب الخبرات الرياضية، وعبدالله خميس بوعميم، ممثلاً عن الألعاب الجماعية.

صورة تذكارية

وعلى هامش اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية التقطت لسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، صورة تذكارية مع أصحاب الميداليات الذهبية في النسخة الأولى من دورة الألعاب الخليجية للشباب، التي استضافتها دولة الإمارات خلال أبريل الماضي، بمشاركة 3500 رياضي ورياضية من دول مجلس التعاون الخليجي، وحققت الإمارات المركز الأول فيها بجدول الترتيب العام للميداليات برصيد 296 ميدالية ملونة.

. راشد بن حميد رئيساً للمجلس الاستشاري للجنة الأولمبية الوطنية.

. افتتاح المبنى الجديد للجنة الأولمبية في دبي خلال الربع الأول من عام 2025.

. تشكيل مجلس التحكيم الرياضي لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي.