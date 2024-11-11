شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجهز أشرف دارى للحاق بمباراة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

وضع الجهاز الطبي بالنادي الأهلي برنامجا خاصا لتجهيز المغربي أشرف داري من أجل العودة للمشاركة في المباريات، بعدما غاب عن المشاركة في الفترة الماضية، لظروف شكواه من الإصابة بالتواء في الكاحل وغيابه منذ بداية الموسم الجاري.

ويخضع أشرف داري لبرنامج تأهيلي مع الأهلي في الوقت الحالي، ويرغب الجهاز الطبي في تجهيزه ليكون متاحا أمام الجهاز الفني للمشاركة في المباريات بعد نهاية فترة التوقف الدولي الحالية، بدءا من مباراة الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري.

وتعرض داري للإصابة بالتواء في كاحل القدم خلال معسكر منتخب المغرب في شهر سبتمبر الماضي، قبل أن تتجدد الإصابة مرتين مع الأهلي وتؤجل انطلاقته مع الأهلي.

على جانب آخر، يُقيم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم 21 نوفمبر الجاري ورشة عمل للنادي الأهلي عبر تقنية الفيديوكونفرانس من أجل شرح بعض التعليمات واللوائح الخاصة بمباراة المارد الأحمر في بطولة كأس التحدي المقرر لها يوم 14 ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة أمام الفائز من مواجهة باتشوكا المكسيكي وبطل ليبرتادوس على أن يلعب الفائز من مواجهة 14 ديسمبر مع ريال مدريد يوم 18 الشهر ذاته قطر على لقب كأس إنتركونتيننتال.

ويشارك أكثر من مسئول بالنادي الأهلي في ورشة العمل، حيث سيتواجد ممثلون عن فريق الكرة والجهاز الطبي والجهاز الإداري والتسويق وشركة كرة القدم وغيرهم من المسئولين الذين سيكون لهم علاقة بالمباراة المرتقبة التي تأهل لها الأهلي بعد الفوز على العين الإماراتي مؤخراً بالقاهرة بثلاثية نظيفة والحصول على لقب بطل القارات الثلاثة (نصف الأرض).