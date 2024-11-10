شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 10 -11-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 10 -11-2024 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها، موقف الأهلي من رحيل بيرسي تاو في يناير، ووالد زيزو يكشف موقفه من تجديد عقده مع الزمالك والعروض الخارجية، وموقف اتحاد الكرة من شكاوى الأندية ضد الحكام.

الأهلى يرحب برحيل بيرسى تاو فى يناير ويترقب عروضا لشرائه

يرحب مسئولو النادي الأهلي ببيع المدة المتبقية من عقد الجنوب أفريقي بيرسي تاو خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، أو رحيله مجانا حال تعثر بيعه، لإفساح مكان في قائمة اللاعبين الأجانب من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي جديد يدعم صفوف الأهلي في باقي منافسات الموسم الحالي وقبل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 بأمريكا.

راية يهزم القناة بثلاثية وأربعة تعادلات بافتتاحية الجولة السادسة بدورى المحترفين

أسفرت مباريات اليوم الأول للجولة السادسة بدورى المحترفين عن تحقيق راية كبرى المفاجآت بالفوز بثلاثية على القناة محققا الفوز الأول له بالمسابقة ليرفع رصيده إلى 5 نقاط ويبتعد عن المؤخرة، بينما تجمد رصيد الضيوف عند 8 نقاط.

ناردين جرس تتوج ببطولة لندن المفتوحة للإسكواش

توجت البطلة المصرية ناردين جرس، ببطولة لندن المفتوحة للإسكواش، التي أقيمت خلال الفترة بين 6 إلى 10 نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 15 ألف دولار.

مرموش ومصطفى محمد ينضمان لمعسكر منتخب مصر الإثنين والثلاثاء

ينضم الثنائى عمر مرموش ومصطفى محمد لمعسكر منتخب مصر غدًا الإثنين وبعد غدٍ الثلاثاء، استعدادًا لمباراتى كاب فيردى وبوتسوانا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

والد زيزو يكشف حقيقة عرض الأخدود السعودى وأولويات اللاعب

كشف مصطفى سيد والد أحمد مصطفى زيزو لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، حقيقة تلقي نجله عرضًا من الأخدود السعودى لشراء ما تبقي فى عقده مع القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير المقبل.

مسار يهزم صن داونز بهدف فى افتتاح مشواره بدوري أبطال أفريقيا للكرة للنسائية

حقق فريق مسار للكرة النسائية فوزا تاريخيا على صن داونز بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، فى إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا للكرة للنسائية والمقامة فى المغرب.

اتحاد الكرة يحيل شكاوى الأندية من التحكيم للجنة الحكام الجديدة

أحال مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، كل شكاوى الأندية من التحكيم، إلى لجنة الحكام الجديدة بقيادة ياسر عبد الرؤوف، لدراسة الأخطاء وتقييم مستوى الحكام في فترة التوقف.