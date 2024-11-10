شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عدلى يتوجه إلى قطر اليوم لحضور الاجتماع التنسيقى من فيفا لبطولة الإنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

يتوجه سمير عدلي المدير الإداري بالنادي الأهلي إلى قطر غدًا، لحضور الاجتماع التنسيقي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» المقرر عقده في قطر ‏يوم 13 من الشهر الجاري، والخاص بمباراتي نصف نهائي ونهائي بطولة كأس القارات ‏‏«الإنتركونتيننتال»، ممثلًا ‏عن النادي.‏

ويشارك الأهلي في الاجتماع التنسيقي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» المقرر عقده في قطر ‏يوم 13 من الشهر الجاري، والخاص بمباراتي نصف نهائي ونهائي بطولة كأس القارات ‏‏«الإنتركونتيننتال».‏

وكان الأهلي قد توج بكأس «أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ» بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثة ‏أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.‏

ويلعب الأهلي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل كوبا ليبرتادوريس على كأس التحدي في ‏قطر، ويتأهل الفائز لمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس القارات للأندية «الإنتركونتيننتال».