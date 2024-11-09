شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 9 -11-2024 والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 9 -11-2024 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها، تعادل الجونة مع المصري والبنك الأهلي مع فاركو، وموقف مصابي الأهلي خلال مباراة زد الأخيرة بالدوري.

حسام عبد المجيد ينال إعجاب العميد ويقترب من قائمة مباراتى كاب فيردى وبوتسوانا

نال حسام عبد المجيد مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إشادة حسام حسن المدير الفنى للمنتخب الوطنى، بعد المستوى المميز الذى ظهر به اللاعب خلال الفترة الماضية مع الفارس الأبيض.

الجونة يفرض التعادل السلبى على المصرى فى الجولة الثانية بدورى nile

فرض فريق الجونة التعادل السلبي أمام المصرى البورسعيدى فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز دورى NILE.

تعادل البنك الأهلى وفاركو سلبيا فى دورى NILE

تعادل فريقا البنك الاهلى وفاركو سلبيا فى المباراة التى جمعتهما منذ قليل باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز دورى NILE.

الأشعة تحدد حجم إصابة إمام عاشور في الأهلي ومدة غيابه

يخضع إمام عاشور لاعب وسط الأهلي للأشعة خلال الساعات المقبلة، لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها، بعدما اشتكى من شد في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام زد في الدوري المصري.

الأهلي يخطر وسام أبو علي بقرار مهم بشأن العروض الخارجية

طلب مسئولو الأهلي من الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق عدم التفكير فى مسألة الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مهما كانت الإغراءات الخارجية، بسبب حاجة الفريق لجهوده.

تفاصيل جلسة طبيب الأهلي مع أشرف داري بسب "هاجس" الإصابة

عقد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي ، جلسة خاصة مع المغربي أشرف داري مدافع الفريق مؤخراً للتحدث معه بشأن الإصابة التي يعاني منها اللاعب فى الكاحل والتي تسببت في غيابه عن مباريات الفريق الأخيرة، وطلب الطبيب من المدافع الدولى التخلّص من "هاجس" الإصابة الذى يُطارده مؤخراً.

الاجتماع الأمنى يحدد أعداد الحضور فى قمة محترفي اليد المؤجلة

كشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد ، أن الاجتماع الأمنى سيحدد أعداد الحضور فى مباراة الأهلى والزمالك المؤجلة من الجولة الثالثة بدوري المحترفين، والمقرر إقامتها 17 نوفمبر الجارى فى استاد القاهرة بعد اعتذار صالة حسن مصطفى عن عدم استضافة اللقاء لانشغال الصالة.