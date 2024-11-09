شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحدد حجم إصابة إمام عاشور في الأهلي ومدة غيابه والان مع تفاصيل الخبر

يخضع إمام عاشور لاعب وسط الأهلي للأشعة خلال الساعات المقبلة، لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها، بعدما اشتكى من شد في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام زد في الدوري المصري.

وتحدد نتيجة الأشعة والفحوصات التي سيخضع لها إمام عاشور حجم الإصابة ومدة الغياب المتوقع أن يغيبها اللاعب عن فريقه، في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يبدأ إمام عاشور برنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالأهلي، من أجل تجهيزه ليكون جاهزًا للمشاركة في مباريات فريقه بعد نهاية فترة التوقف الدولي في شهر نوفمبر الجاري.

واشتكى إمام عاشور من الإصابة بشد في العضلة الخلفية في الشوط الثاني من مباراة فريقه أمام زد والتي جمعتهما مساء الخميس على استاد المقاولون العرب، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف.