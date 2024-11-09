شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مواجهات جمعت أيمن الرمادى أمام الإسماعيلى قبل لقاء سيراميكا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق سيراميكا ضيفه الإسماعيلي، في الثامنة مساء اليوم السبت، في مباراة مثيرة تقام بالجولة الثانية من بطولة الدوري المصري هذا الموسم باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويبحث أيمن الرمادى ، المدير الفني لفريق سيراميكا ، عن مواصلة التفوق خلال مواجهات الإسماعيلى، وواجه أيمن الرمادى الدراويش في 5 مناسبات سابقة، 4 لقاءات في الدورى وواحدة في كأس رابطة الأندية المحترفة، فاز في مباراتين وتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة فقط، سجل لاعبو سيراميكا 6 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.

سيراميكا يدخل المباراة بحثا عن الفوز الأول بعد خسارته الصعبة أمام الأهلي في الجولة الأولى، بينما يدخل الإسماعيلي لقاء اليوم بعد تعادله في الجولة الأولى أمام غزل المحلة.

وحرص حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلى، على عقد جلسات تخصصية للاعبى الدراويش استعدادا لمواجهة سيراميكا، حيث عقد عدة جلسات مع المدافعين، وكانت أبرزها مع عبد الكريم مصطفى والذى أثنى على أدائه، وطالبه بالمزيد ومنحه بعض التعليمات الفنية من أجل تطوير أدائه خاصة في الكرات العرضية التي يرسلها، كما طالبهم بالتكملة الهجومية مع سرعة الارتداد.

وكما حذر الثلاثى عماد حمدى ومحمد عمار ومحمد نصر من خطورة مهاجمى سيراميكا وطالبهم بغلق كل المساحات امامهم ومنعهم من الوصول لأحمد عادل عبد المنعم، وأكد لهم أن المباراة ستحتاج لأعلى درجات التركيز من أجل الخروج بالثلاث نقاط.

وفي المقابل، يدرس أيمن الرمادى، المدير الفني لفريق سيراميكا، إجراء تغييرات في تشكيل الفريق أمام الإسماعيلى، ويفكر المدير الفني في منح حسين السيد فرصة الظهور الأول مع سيراميكا بعد التعاقد معه فى صفقة انتقال حر، كما يعيد عبد الله مجدى للظهير الأيمن بعدما غاب عن مواجهة الأهلى، كما طالب أيمن الرمادى من لاعبيه بنسيان ما حدث فى مباراة الأهلى، والتركيز فى التدريبات من أجل تعديل المسار بداية من مواجهة الإسماعيلى لحصد النقاط الثلاث.

ويغيب سعد سمير مدافع فريق سيراميكا، عن فريقه أمام الإسماعيلى، بعد تعرضه لإصابة قوية في الأنكل خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام الأهلى في الجولة الأولى من بطولة الدورى، والتي دخلها بديلا فى الشوط الثانى بدلا من رجب نبيل.