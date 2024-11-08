شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: الزمالك لم يهدد مرمى سموحة فى الشوط الأول و"متضايق" لعدم الفوز والان مع تفاصيل الخبر

عبر أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة عن سعادته بأداء لاعبيه أمام الزمالك رغم الخسارة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري NILE".

أضاف سامي خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" :" لدى أسلوب لعب خاص وأهنئ لاعبي فريق سموحة على الأداء وقدموا مباراة جيدة وأهدرنا أكثر من فرصة امام الفريق الأبيض اليوم".

تابع:" الزمالك لم يذهب لمرمى سموحة في الشوط الأول وهناك طرد رسمي لعمر جابر في تدخله على إسلام جابر وأسألوا خبراء من فيفا ومن خارجها وراجعوها مرة أخري لكن في النهاية قدمنا كل شيء أمام الزمالك واستحوذنا و"مضايق" لعدم تحقيق نتيجة إيجابية وهى الفوز".

وفاز فريق الزمالك على سموحة بنتيجة 2 - 0 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد برج العرب، في الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

سجل ناصر منسي فى الدقيقة الثالثة الهدف الأول للزمالك بعد استغلال خطأ الهانى سليمان حارس سموحة الذى حاول يرواغ منسي وانقض عليه الأخير وخطف الكرة وأسكنها الشباك، وفى الدقيقة 85 سجل مصطفى شلبي الهدف الثانى للزمالك فى شباك سموحة.