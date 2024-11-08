بطولة ألمانيا: بايرن في مهمة سهلة لفوز رابع تواليا

الرياص - اسماء السيد - ميونيخ (ألمانيا) : يجد بايرن ميونيخ المتصدر نفسه أمام مهمة سهلة بضيافة سانت باولي العائد إلى أندية النخبة السبت، وهو يدرك أن الفوز سيبعده بست نقاط عن وصيفه لايبزيغ الذي يستضيف بوروسيا مونشنغلادباخ في وقت لاحق من اليوم ذاته، ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويكافح باير ليفركوزن حامل اللقب لاستعادة مستواه في الموسم الماضي الذي شهد تحقيقه ثنائية محلية تاريخية في الدوري والكأس من دون أي خسارة.

ويأمل عملاق بافاريا أن يحقق فوزه الرابع تواليا في الدوري والخامس في مختلف المسابقات وتحديدا منذ إسقاطه شتوتغارت 4 0 في المرحلة السابعة، علما أنه كان فاز في مبارياته الأربع الأخيرة في مختلف المسابقات التي تلت خسارته أمام برشلونة الإسباني 1 4 في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا في 23 تشرين الأول/اكتوبر.

ومنحت الخسارة الأولى للايبزيغ في الدوري هذا الموسم أمام بوروسيا دورتموند 1 2 في المرحلة الماضية، بايرن بقيادة مدربه الجديد البلجيكي فنسان كومباني فرصة ذهبية للابتعاد في الصدارة بفارق 3 نقاط عن مطارده المباشر (23 مقابل 20).

وكانت رابطة الدوري الألماني كشفت عن طريق القرعة عن المرحلة التالية من المنافسات، حيث يستضيف بايرن نظيره لايبزيغ الجمعة قبل عيد الميلاد.

وبخلاف ما يقدّمه في "بوندسليغا" حيث أثار فريق كومباني الإعجاب، تصدّر أداء بايرن المتذبذب في دوري أبطال أوروبا مع فوزين وخسارتين، عناوين الصحف خصوصا أن نهائي المسابقة القارية الأم سيقام هذا العام على ملعبه "أليانتس أرينا" في ميونيخ.

وحافظ عملاق بافاريا على سجله خاليا من الخسارة في الدوري هذا الموسم ولم يهدر سوى أربع نقاط في تسع مباريات. سجل في آخر أربع مباريات، 16 هدفا من دون أن تهتز شباكه.

ويستعد بايرن الذي لم يحقق أي لقب العام الماضي لأول مرة منذ عام 2012، للعودة إلى نادي الفائزين.

قال توماس مولر نجم بايرن على وسائل التواصل الاجتماعي الخميس "أخيرا، سنعود إلى هامبورغ".

وتابع "نحن حريصون، نحن مستعدون لذلك، نريد أن نستأنف من حيث توقفنا. لدينا مباراة واحدة قبل فترة التوقف الدولي حتى نتمكن من تقديم كل ما لدينا".

وكانت آخر رحلة لبايرن لمواجهة سانت باولي في أيار/مايو 2011 كارثية للفريق المضيف إذ انتهت بخسارة ساحقة 8 1، وهي الأكبر لبايرن خارج أرضه في "بوندسليغا". تناوب على تسجيل أهداف الضيف ماريو غوميز صاحب ثلاثية "هاتريك" والهولندي آريين روبن والفرنسي فرانك ريبيري هدفين والبلجيكي دانييل فان بويتن.

ويعوّل بايرن على جمال موسيالا الذي سجل برأسه هدف الفوز على بنفيكا البرتغالي 1 0 الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

اشتهر موسيالا بمراوغته وتسديداته القوية من خارج منطقة الجزاء، وجاءت ثلاثة من أهدافه الثمانية هذا الموسم برأسه.

صراع الهدافين بين كاين ومرموش

أشاد المهاجم الانكليزي هاري كاين باللاعب البالغ 21 عاما بعد مباراة بنفيكا، قائلا "إنه يتمركز في الأماكن الصحيحة، إنه يعمل بجد... آمل في أن يستمر في ذلك".

ولم تشذ كلمات المدرب كومباني، إذ قال بدوره "هو يشاهد في التدريب كيف يتصرف توماس مولر وهاري كاين داخل منطقة الجزاء... لديه الأمثلة الصحيحة".

ويتصدر كاين ترتيب الهدافين مع 11 هدفا، أضاف إليها خمس تمريرات حاسمة، متقدما بهدف على المهاجم المصري عمر مرموش المتألق في صفوف أينتراخت فرانكفورت (10 أهداف وست تمريرات حاسمة).

ورغم اعتبار سانت باولي الأضعف على الورق، ظهر بصورة صلبة دفاعيا على الرغم من رحيل المدرب فابيان هورتسيلر عراب صعوده إلى الدرجة الأولى.

ويحتل سانت باولي المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط، لكن شباكه لم تهتز سوى 11 مرة، ما يضعه خلف بايرن ولايبزيغ وأونيون برلين كأقل الفرق استقبالا للأهداف.

ويأمل سانت باولي في أن يكرر الأداء الذي قدّمه أمام لايبزيغ في أيلول/سبتمبر حين خرج بتعادل سلبي.

أثنى يوزوا كيميش مدافع بايرن الأربعاء على منافسه المرتقب، قائلا "لقد لعبوا (سانت باولي) بشكل جيد وحصلوا على بعض الفرص. يجب أن نكون على أهبة الاستعداد".

بوخوم لفوز أول

ويواجه ليفركوزن فريق بوخوم متذيل القاع خارج أرضه، بينما يستضيف ماينتس نظيره دورتموند السبت.

وغاب ليفركوزن عن الفوز في مباراتيه الأخيرتين، فتعادل سلبا مع شتوتغارت محليا في المرحلة الماضية، وخسر أمام ليفربول الانكليزي برباعية نظيفة في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، علما أنه حقق فوزا واحدا في مبارياته الخمس الأخيرة في مختلف المسابقات.

بوخوم هو الفريق الوحيد الذي يخلو سجله من أي فوز حتى الآن هذا الموسم، ما دفع إدارة النادي إلى التعاقد مع المدرب المخضرم ديتر هيكين الذي تولى المسؤولية الاثنين بدلا من بيتر زيدلر.

وتنتظر هيكين مهمة لا يحسد عليها تتمثل في إبقاء بوخوم صاحب نقطة من تعادل و8 هزائم، ضمن أندية النخبة.