شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يفحص الشحات وربيعة وإمام عاشور اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يخضع ثلاثى الأهلى حسين الشحات وإمام عاشور ورامى ربيعة لفحص طبى بمعرفة أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى بالنادى للوقوف على حجم الإصابة التى لحقت بهم فى مباراة زد اف سى بالدوري المصري.

يستعد الأهلي لملاقاة الاتحاد السكندري فى الثامنة مساء الجمعة 22 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

وتعرض إمام عاشور وحسين الشحات ورامى ربيعة للإصابة مما استدعى لإستبدالهم خلال أحداث اللقاء.

حقق فريق الاهلى فوزًا مهمًا على فريق زد، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل طاهر محمد طاهر هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة العاشرة، بعدما تلقى تمريرة رائعة من عمر كمال عبد الواحد، ليحولها بتسديدة أرضية قوية إلى شباك علي لطفي حارس مرمى زد.

وكان الأهلي قد افتتح مشواره في البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 في الجولة الأولى. في المقابل، تعادل فريق زد في مباراته الأولى مع الجونة سلبًا 0-0.

بهذا الفوز، تصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط من مباراتين.