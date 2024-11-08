شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة طارق مجدى قبل مواجهة سموحة اليوم ؟ والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف سموحة نظيره الزمالك، في الخامسة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات الدوري المصري، ويقام اللقاء على ملعب برج العرب.

ويدير اللقاء تحكيميًا طارق مجدي، ويعاونه الثنائي أحمد حسام طه وعماد العقاد، ويتواجد وليد عبد الرازق كحكم رابع، بينما يجلس على تقنية الفيديو عمرو الشناوي، ويساعده محمد محمود لطفي.

وتفوق الزمالك على حساب نظيره البنك الأهلي بنتيجة (3-2)، بينما نجح سموحة في تحقيق فوز هام أمام حرس الحدود (3-1)، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

ولا يعرف الفارس الأبيض الهزيمة بصافرة طارق مجدي، والذي يدير المباراة رقم 12 في تاريخه التحكيمي لفريق ميت عقبة، عندما يدير مواجهته ضد سموحة اليوم.

وخلال 11 مباراة سابقة، حقق الزمالك الفوز فى 10 مباريات وتعادل فى مباراة وحيدة، وحصل خلالها على 5 ركلات جزاء.

وحقق الزمالك الفوز على سيراميكا 4-2 فى أخر مواجهة بصافرة طارق مجدى.