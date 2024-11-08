شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الاتحاد السكندرى اليوم في الجولة السادسة بدورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق الكرة النسائية بالنادى الأهلى في الرابعة مساء اليوم الجمعة، فريق الاتحاد السكندرى، في إطار منافسات الجولة السادسة من دورى الكرة النسائية لهذا الموسم.

يدخل فريق الأهلى اللقاء متصدرا لترتيب دورى الكرة النسائية برصيد 15 نقطة بالعلامة الكاملة من 5 مواجهات، بينما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة من تعادل و4 هزائم.

وطالب الفرنسي ديميتري لوبوف لاعبات الأهلى بمواصلة الأداء المميز وحذرهم من التهاون أمام سيد البلد رقم نتائجه المتراجعة.

ونجح فريق سيدات كرة القدم بالأهلي فى تحقيق فوز كبير على اتحاد بسيون بثمانية أهداف دون رد فى المباراة الماضية، ليرتفع رصيد الفريق إلى 15 نقطة في دوري الكرة النسائية، بعدما حقق الفوز في المباريات الأربع الماضية على حساب الزمالك ووادي دجلة ومودرن سبورت والمعادي واليخت.

وتستكمل مباريات الجولة السادسة أيام الجمعة والاثنين والثلاثاء كما يلى: الجمعة 8 / 11

المقاولون العرب مع مودرن سبورت

المصرى مع وادى دجلة

الأهلى مع الاتحاد السكندرى

زد مع اتحاد بسيون

الثلاثاء 12 / 11

البنك الأهلى مع بيراميدز

الاثنين 18/ 11

بالم هيلز مع الجونة