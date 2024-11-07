شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق وكهربا ويوسف أيمن والساعى على دكة الأهلى أمام زد والان مع تفاصيل الخبر

يجلس على "دكة" الأهلي في مباراة زد بالدوري الليلة ، كلاً من : يوسف أيمن - محمود كهربا - بيرسي تاو - رضا سليم - محمد مجدي أفشة - عمرو السولية - مصطفى شوبير - عمر الساعي وأكرم توفيق

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي - خالد عبد الفتاح - عمر كمال - رامي ربيعة - يحيى عطية الله -مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - حسين الشحات - إمام عاشور - طاهر محمد ووسام أبو على.

ويواجه الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مع دقات الثامنة مساء اليوم الخميس نظيره زد اف سى على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري.

ويتربع النادي الاهلى على صدارة ترتيب أندية الدوري المصري برصيد 3 نقاط بعدما لعب مباراة حقق الفوز فيها وسجل خمسة أهداف وتلقت شباكه هدفين فيما يحتل زد اف سى المركز الثامن برصيد نقطة واحدة بعدما لعب مباراة واحدة تعادل فيها ولم يسجل أو يتلقى أهداف.