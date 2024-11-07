شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلى تصل استاد الجبل الأخضر لخوض مباراة زد في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

وصلت حافلة فريق الكرة بالنادى الأهلى منذ قليل إلى ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر لخوض مباراة زد في الدوري الممتاز (دورى nile).

وقام الجهاز الفنى للفريق بقيادة مارسيل كولر بمُعاينة أرض الملعب فور الوصول إلى ملعب المباراة قبل بدء عملية الإحماء التي تسبق اللقاء الذي يسعى فيه الأهلي لتحقيق الفوز الثاني على التوالى بعد الفوز على سيراميكا 5-2 في الجولة الثانية للدورى.

ويواجه الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مع دقات الثامنة مساء اليوم الخميس نظيره زد اف سى على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري.

ويتربع النادي الأهلى على صدارة ترتيب أندية الدورى برصيد 3 نقاط بعدما لعب مباراة حقق الفوز فيها وسجل خمسة أهداف وتلقت شباكه هدفين فيما يحتل زد اف سى المركز الثامن برصيد نقطة واحدة بعدما لعب مباراة واحدة تعادل فيها ولم يسجل أو يتلقى أهداف.