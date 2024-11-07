شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الأهلى وزد اف سى في الدوري قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يدخل فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر في الثامنة مساء اليوم الخميس، مواجهة جديدة عندما يلتقى مع زد اف سى على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة دورى nile.



أرقام الأهلى وزد فى الدورى

أرقام الأهلى وزد اف سى في الدوري قبل لقاء الليلة

يتربع الأهلى على صدارة ترتيب أندية الدوري برصيد 3 نقاط بعدما لعب مباراة حقق الفوز فيها وسجل خمسة أهداف وتلقت شباكه هدفين فيما يحتل زد اف سى المركز الثامن برصيد نقطة واحدة بعدما لعب مباراة واحدة تعادل فيها ولم يسجل أو يتلقى أهداف.

وحقق الأهلى الفوز بهدفين مقابل هدف على زد اف سى في آخر مواجهة جمعت الفريقين في بطولة الدورى.

يدخل فريق الاهلى مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد التتويج بالسوبر المصري ثم التتويج بكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى بالفوز على العين الاماراتى بثلاثية دون رد ثم الانتصار العريض على سيراميكا بضربة بداية الدوري، ومن جانب طالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلى لاعبيه بتقديم أداء قوى وتحقيق الانتصار الثانى على التوالي في حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري.

ويغيب عن الاهلى في مباراة الليلة كريم فؤاد ومحمد هانى وعلى معلول وأشرف داري وعمرو السولية وياسر إبراهيم للإصابة.

وحقق الاهلى فوزاً عريضاً على سيراميكا بخماسية مقابل هدفين في الجولة الأولى لمسابقة الدوري فيما تعادل زد اف سى مع الجونة سلبياً في نفس الجولة.

ويسعى مجدى عبد العاطى المدير الفني لزد اف سى لتحقيق انتصاره الأول في النسخة الجديدة من الدوري المصري على حساب الاهلى حامل اللقب متسلحا بنجومه المتألقين في لقاء الليلة أمام الاهلى وهم على لطفى وعبد الرحمن البانوبى وزيكو وشادى حسين.