شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات جمعت الأهلى مع زد اف سى قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يصطدم فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر، في الثامنة مساء اليوم الخميس، بفريق زد اف سى على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة دورى nile.



4 مباريات جمعت الاهلى وزد

4 مواجهات جمعت الأهلى وزد اف سى

التقى الأهلى مع زد اف سى في 4 مباريات قبل لقاء الليلة حقق المارد الأحمر الفوز فيهم جميعاً وسجل 9 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

ويسعى مجدى عبد العاطى المدير الفني لزد اف سى لتحقيق انتصاره الأول في النسخة الجديدة من الدوري المصري على حساب الاهلى حامل اللقب متسلحا بنجومه المتألقين في لقاء الليلة أمام الاهلى وهم على لطفى وعبد الرحمن البانوبى وزيكو وشادى حسين.

في المقابل، يدخل فريق الاهلى مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد التتويج بالسوبر المصري ثم التتويج بكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى بالفوز على العين الاماراتى بثلاثية دون رد ثم الانتصار العريض على سيراميكا بضربة بداية الدوري، ومن جانب طالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلى لاعبيه بتقديم أداء قوى وتحقيق الانتصار الثانى على التوالي في حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري.

ويغيب عن الاهلى في مباراة الليلة كريم فؤاد ومحمد هانى وعلى معلول وأشرف داري وعمرو السولية وياسر إبراهيم للإصابة.

وحقق الاهلى فوزاً عريضاً على سيراميكا بخماسية مقابل هدفين في الجولة الأولى لمسابقة الدوري فيما تعادل زد اف سى مع الجونة سلبياً في نفس الجولة.