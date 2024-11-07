شكرا لقرائتكم خبر شينغ كينوين تعبر.. سابالينكا تخسر.. وبطاقة التأهل الثانية تُشعل لقاءات فئة الفردي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت منافسات نهائيات رابطة محترفات التنس يوم امس الأربعاء 6 نوفمبر 2024، لقاءاتٍ حاسمةً في فئتي "الفردي" و"الزوجي، حيث تمكنت الصينية شينغ كينوين من خطف بطاقة التأهل الثانيةِ إلى الدور نصف النهائي، بعد فوزها على الإيطالية جاسمين باوليني، بمجموعتين دون رد، ضمن مباريات "الفردي" عن المجموعة "الأرجوانية"، والتي شهدت تفوقاً لكينوين بالإرسالات الساحقة، فيما حققت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا فوزاً ثميناً على البيلاروسية أرينا سابالينكا -المصنفة الأولى عالمياً-؛ بواقع مجموعتين مقابل مجموعة، على الرغم من مغادرتها البطولة؛ ليكتمل عقد المتأهلين في هذه المجموعة، بعبورِ كل من سابالينكا وكينوين.

وفي فئة "الزوجي" عن المجموعة "الخضراء"؛ تأهلت كل من (الأمريكية تايلور تاونسند والتشيكية كاترينا سينياكوفا) إلى دور الأربعة، بعد تحقيقهما الفوزِ الثالث توالياً على حسابِ كل من (شيه سي وي "تايبيه-الصين" والبلجيكية إليز ميرتينز)، فيما عبرت كل من (الأمريكية نيكول ميليشار- مارتينيز والأسترالية إيلين بيريز) للدور ذاته؛ إثر انتصارهما على (اللاتفية إيلينا أوستابينكو والأوكرانية ليودميلا كيتشينوك)؛ بواقع مجموعتين نظيفتين.

وقرّرت الأمريكية جيسيكا بيجولا، الانسحاب من البطولة؛ إثر تعرّضها للإصابة، والتي أصبحت عائقاً أمام إكمالها المنافسة، إذ ستشارك الروسية داريا كاساتكينا -المصنفة التاسعة عالمياً- للمرةِ الأولى في نهائيات رابطة محترفات التنس بالعاصمة الرياض.

وتختتم يوم غدٍ الخميس 7 نوفمبر 2024م، منافسات دور المجموعات بلقاءات فئة "الفردي" عن المجموعة "البرتقالية"، إذ تواجه الأمريكية كوكو جوف -المتأهلة إلى دور الأربعة- نظيرتها التشيكية باربورا كريتشيكوفا، والباحثة عن بطاقة العبور إلى الدور المقبل، على أن تنازل البولندية إيغا شفيونتيك -المصنفة الثانية عالمياً-، نظيرتها الروسية داريا كاساتكينا، على أملِ خطفِ البطاقة الثانية، فيما تشهدُ فئة "الزوجي" عن المجموعة "البيضاء" مواجهتين؛ تجمع الأولى كلاً من (الكندية غابرييلا دابروفسكي والنوزيلندية إيرين روتليف) ضد (الأمريكيتين ديزيراي كرواتشيك وكارولين دولهايد)، فيما تلعب كل من (الإيطاليتين جاسمين باوليني وسارة إيراني) ضد (هاو- تشينغ تشان "تايبيه-الصين" والروسية فيرونيكا كوديرميتوفا).