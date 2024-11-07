شينغ كينوين تعبر.. سابالينكا تخسر.. وبطاقة التأهل الثانية تُشعل لقاءات فئة الفردي

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وفي فئة "الزوجي" عن المجموعة "الخضراء"؛ تأهلت كل من (الأمريكية تايلور تاونسند والتشيكية كاترينا سينياكوفا) إلى دور الأربعة، بعد تحقيقهما الفوزِ الثالث توالياً على حسابِ كل من (شيه سي وي "تايبيه-الصين" والبلجيكية إليز ميرتينز)، فيما عبرت كل من (الأمريكية نيكول ميليشار- مارتينيز والأسترالية إيلين بيريز) للدور ذاته؛ إثر انتصارهما على (اللاتفية إيلينا أوستابينكو والأوكرانية ليودميلا كيتشينوك)؛ بواقع مجموعتين نظيفتين.
وقرّرت الأمريكية جيسيكا بيجولا، الانسحاب من البطولة؛ إثر تعرّضها للإصابة، والتي أصبحت عائقاً أمام إكمالها المنافسة، إذ ستشارك الروسية داريا كاساتكينا -المصنفة التاسعة عالمياً- للمرةِ الأولى في نهائيات رابطة محترفات التنس بالعاصمة الرياض.
وتختتم يوم غدٍ الخميس 7 نوفمبر 2024م، منافسات دور المجموعات بلقاءات فئة "الفردي" عن المجموعة "البرتقالية"، إذ تواجه الأمريكية كوكو جوف -المتأهلة إلى دور الأربعة- نظيرتها التشيكية باربورا كريتشيكوفا، والباحثة عن بطاقة العبور إلى الدور المقبل، على أن تنازل البولندية إيغا شفيونتيك -المصنفة الثانية عالمياً-، نظيرتها الروسية داريا كاساتكينا، على أملِ خطفِ البطاقة الثانية، فيما تشهدُ فئة "الزوجي" عن المجموعة "البيضاء" مواجهتين؛ تجمع الأولى كلاً من (الكندية غابرييلا دابروفسكي والنوزيلندية إيرين روتليف) ضد (الأمريكيتين ديزيراي كرواتشيك وكارولين دولهايد)، فيما تلعب كل من (الإيطاليتين جاسمين باوليني وسارة إيراني) ضد (هاو- تشينغ تشان "تايبيه-الصين" والروسية فيرونيكا كوديرميتوفا).
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