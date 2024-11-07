شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق البطولة الأفريقية للتجديف بالعلمين اليوم بمشاركة 13 دولة والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق، اليوم الأربعاء، البطولة الأفريقية للتجديف، والتى تقام فى مصر بالعلمين خلال الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر المقبل بمشاركة 13 دولة.

ويشارك فى منافسات التجديف الكلاسيك كل من مصر، الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا، ناميبيا، بنين، السنغال، كوت ديفوار، أوغندا، السودان، فيما يشارك فى منافسات التجديف الشاطئ كل من مصر، الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا، جنوب إفريقيا، ناميبيا، كوت ديفوار، زيمبابوي، بنين، أوغندا.

ومن المقرر أن يحضر البطولة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والفرنسي جان كريستوف رولاند رئيس الاتحاد الدولي للتجديف، والجزائرى مهدى قريدى رئيس الاتحاد الأفريقي للتجديف.

ويقام الاجتماع الفني اليوم الأربعاء، على أن تبدأ منافسات التجديف الكلاسيك أيام 8، 9، 10، 11 نوفمبر المقبل فيما تقام منافسات التجديف الشاطئ يومي 10، 11 نوفمبر المقبل.

وقال اللواء شريف القماطي، نائب رئيس الاتحاد المصري للتجديف إن البطولة تشهد منافسات غاية في القوة بين مصر والجزائر وتنوس في منافسات التجديف الكلاسيك، كما أن هناك صراعا شرسا بين مصر وتونس في منافسات التجديف الشاطئ كونهما الدولتين الواحدتين بين الدول المتنافسة الحاصلين على ميداليات في بطولات العالم.

وتابع أن الاتحاد تحول إلى خلية نحل من أجل الاستعداد بشكل جيد للبطولة حتى تخرج بالشكل الذي يليق باسم مصر وسمعتها في مجال الرياضة كونها أصبحت قبلة لاستضافة كل البطولات العربية والقارية والدولية نظرا لما تمتلكه من بنية تحتية ومنشآت رياضية غاية في التطور.

وقدم اللواء شريف القماطي الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على توفير كل سبل الدعم والرعاية للبطولة الإفريقية فضلا عن الدعم اللامحدود للاتحاد المصري للتجديف.

ويدير البطولة اللواء شريف القماطي، نائب رئيس الاتحاد المصري للتجديف، فيما يضم الجهاز الفني والإداري للبطولة الإفريقية للتجديف كل من مصطفى العطار رئيس اللجنة الفنية، اللواء عمرو رجائي المدير الفني والمدير الإداري للمنتخبات مجدي عفيفي.