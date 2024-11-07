شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين مواليد 2008 يخوض مرانه الأخير قبل السفر للمغرب والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، بقيادة أحمد الكاس، تدريبه الأخير قبل السفر غدا للمغرب، لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم.

وتنطلق تصفيات شمال إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة بدولة المغرب في الفترة من 11 إلى 23 نوفمبر المقبلين، وجاءت قائمة المنتخب كالتالي: "عمر عبد العزيز، عمرو عادل، نور أشرف، محمد شريف، حمزة عبدالعال، أدهم فريد، أدم محمد، مهند الشامي، محمد أنس، عمر العدوي، باسل مدحت، محمد شحاتة، علي بسيوني، كريم جمعة، إبراهيم زهير، زياد أيوب، حمزة عبد الكريم، بلال عطية، عبد العزيز الزغبي، أنس رشدي، ياسين حاتم، معاذ فوزي، ياسين رجب، حسن مصطفى".

ويلتقي منتخب مصر مع المغرب، ثم يواجه الجزائر، ويخوض ثالث مبارياته أمام تونس، ثم يختتم التصفيات بمواجهة ليبيا.

ونجح منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، في تحقيق الفوز على فريق زد 2005 بهدفين مقابل هدف، بالمباراة الودية التي جمعتهما الثلاثاء الماضي على ملعب مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.

وحرص أحمد الكاس على تجربة العديد من اللاعبين للاطمئنان عليهم قبل الدخول في غمار منافسات تصفيات شمال إفريقيا.

يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، والدكتور علاء الجوهري مدربا للأحمال، ومحمد الصايغ منسقا إعلاميا، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.