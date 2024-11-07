اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الأوروبي

إينتراخت - سلافيا براغ 21:45

سانت جيلواز - روما 21:45

غلطة سراي - توتنهام 21:45

مانشستر يونايتد - باوك 00:00

لاتسيو - بورتو 00:00

الدوري السعودي

الخلود - الشباب 19:00

العروبة - الاتحاد 21:00

غزل المحلة - طلائع الجيش 19:00

الاتحاد - الحدود 19:00

زد إف سي - الأهلي 22:00

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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