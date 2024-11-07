الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الأوروبي
إينتراخت - سلافيا براغ 21:45
سانت جيلواز - روما 21:45
غلطة سراي - توتنهام 21:45
مانشستر يونايتد - باوك 00:00
لاتسيو - بورتو 00:00
الدوري السعودي
الخلود - الشباب 19:00
العروبة - الاتحاد 21:00
غزل المحلة - طلائع الجيش 19:00
الاتحاد - الحدود 19:00
زد إف سي - الأهلي 22:00
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