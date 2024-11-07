شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفتح تحقيقا عاجلا فى تسريبات الحكام لمباراة الزمالك والبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم فتح تحقيق شامل حول الوقائع المتعلقة بتسريب المحادثة بين محمد عادل وغرفة الفار في لقاء الزمالك والبنك الأهلي، على أن يتم عرض نتائج التحقيق خلال اجتماع مجلس الإدارة الطارئ، المقرر انعقاده اليوم الخميس، لاتخاذ القرارات المناسبة.

وقال اتحاد الكرة عبر مركزه الإعلامي إن التحقيق يأتي نظرًا للأحداث التي شهدتها الساحة الرياضية مؤخرًا فيما يتعلق بملف التحكيم في كرة القدم المصرية، والتسريبات التي انتشرت بشأن محادثات بعض الحكام من خلال تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" في مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام اجتماعا عاصفا اليوم الخميس، في مقر الاتحاد، لمناقشة عدد من الملفات الساخنة، وعلى رأسها ملف التحكيم الذى يواجه انتقادات كبيرة في بداية هذا الموسم.