شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض مباراة ودية خلال فترة توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر على خوض مباراة ودية أو اثنين خلال فترة توقف الدوري في شهر نوفمبر الجاري بسبب الأجندة الدولية، من أجل الحفاظ على حساسية المباريات لدى اللاعبين والمكتسبات الفنية التي حققها الفريق من ارتفاع المستوى الفني واستعادة المستوى الذي كانوا عليه في الموسم الماضي.

كما يرغب مارسيل كولر في تجهيز اللاعبين البدلاء والعائدين من الإصابات في الوديات التي سيخوضها الفريق الأحمر خلال فترة توقف الدوري، على أن يكونوا في أتم جاهزية فنية وبدنية مع عودة المنافسات في نهاية الشهر الجاري عقب نهاية الأجندة الدولية.

وينوي كولر استغلال المباريات الودية في الاطمئنان على عدد من اللاعبين مثل اشرف داري الذي اقترب من العودة للتدريبات الجماعية وعمر الساعي وكريم الدبيس ويوسف ايمن وكريم نيدفيد بعد تعافيه من الإصابة، وأفشة ومحمود كهربا ورضا سليم وبيرسي تاو بالإضافة إلى رباعي الشباب مصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله وسمير محمد.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة زد بعد غد الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري قبل توقف الدوري بسبب الأجندة الدولية، علما بأن الفريق الأحمر فاز في ضربة البداية على سيراميكا بخمسة أهداف مقابل هدفين.