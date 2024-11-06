شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: يجب شطب المتسبب في تسريب محادثات غرفة الفار "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

تحدث حازم إمام نجم الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ، على أزمة تسريب محادثات غرفة الفار لطاقم حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الإسبوع الأول من الدوري المصري بين حكم الساحة محمد عادل وميدو سلامة حكم الفار.

طالب إمام في تصريحاته عبر إذاعة "أون سبورت إف إم"، أن تقوم لجنة الحكام بإجراء تحقيق عاجل لمعرفة المتسبب وراء تسريب محادثات غرفة تقنية الفيديو، وهى الواقعة التي تحدث لأول مرة، ليشاهدها الجميع بالصوت والصورة، مؤكدا أن تسريب هذه المحادثة أسلوب غير منضبط، خاصة وأن هذا حدث بواسطة شخص داخل لجنة الحكام، والتي من المفترض أن تتمتع بالأمانة والعدالة".

تابع: "لا أحد يعرف هوية الشخص المسئول عن تسريب محادثات غرفة الفيديو حتى الآن، ولكن سيتم فتح تحقيق حول هذه الواقعة، ويجب أن يتم شطب الشخص المسئول عن هذا التسريب في حال التعرف على هويته، وأن يتم منعه من أي منصب يتعلق بالرياضة وبكرة القدم المصرية، حتى لا يتكرر هذا الأمر مرة أخرى في المستقبل".

أضاف : "مثل هذا التسريب سيضع الحكام تحت ضغوطات كبيرة، وسيكون هناك شعور لديهم بعدم الحرية، كما سيكون هناك تأثير سلبي على المسابقة نتيجة تسريب محادثات سرية بين الحكام، وشعورهم بالعمل مع أشخاص لا يتمتعون بالأمانة خلال تأدية مهام وظيفتهم".

اختتم تصريحاته: "السؤال الآن هو ماذا استفاد الشخص المسئول عن تسريب محادثات تقنية الفيديو؟، الأندية في الأساس ليس لديها ثقة في الحكام المصريين، وهناك اختلافات حول انتماءاتهم وتأثيرها على نتائج المباريات، كما أن تسريب هذا الفيديو سيزيد من الشكوك حول التحكيم المصري، وسيكون له تأثير سلبي وكارثي على منظومة التحكيم".