شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدخل معسكرا مغلقا الليلة استعداداً لمواجهة زد اف سى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر مساء اليوم، الأربعاء، تدريباته استعداداً لمباراة زد المقرر لها الثامنة من مساء غدٍ الخميس في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما تدرب الفريق يوم الأحد الماضي ثم حصل على راحة الاثنين واستأنف تدريباته أمس الثلاثاء، على أن يختتم الليلة تحضيراته لمواجهة الغد.

ويخوض الأهلي مران اليوم على ملعب التتش ثم يدخل معسكر مغلق استعداداً للمباراة المرتقبة التي يأمل فيها السويسري مارسيل كولر في تحقيق الفوز الثاني على التوالي في رحلة الفريق الأحمر في الحفاظ على لقبه المُفضل ، مُستغلاً الحالة المعنوية الجيدة للاعبي الفريق بعد التتويج بالسوبر المصري على حساب الزمالك ثم الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في كأس إنتر كونتننتال وحصد لقب بطل القارات الثلاثة آسيا وأفريقيا والمحيط الهادي والفوز العريض على سيراميكا في الجولة الافتتاحية.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.