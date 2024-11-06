شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدخل معسكرا مغلقا الليلة استعداداً لمواجهة زد اف سى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر - لبنى عبد اللهالأربعاء، 06 نوفمبر 2024 08:00 ص
يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر مساء اليوم، الأربعاء، تدريباته استعداداً لمباراة زد المقرر لها الثامنة من مساء غدٍ الخميس في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما تدرب الفريق يوم الأحد الماضي ثم حصل على راحة الاثنين واستأنف تدريباته أمس الثلاثاء، على أن يختتم الليلة تحضيراته لمواجهة الغد.
وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.
ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.
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