وليد سليمان يُجيب.. من الأفضل زيزو أم إمام عاشور؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين في الأهلي عن رأيه فيمن يستحق لقب أفضل لاعب محليًا بمصر.

وردّ سليمان في تصريحات لقناة أم بي سي مصر 2 مساء الإثنين عمن الأفضل بين زيزو لاعب الزمالك وإمام عاشور لاعب الأهلي وإبراهيم عادل لاعب بيراميدز بقوله:"إمام عاشور".

وأوضح رئيس قطاع الناشئين في الأهلي أن أزمته مع إمام عاشور حين كان لاعبًا في الزمالك قد انتهت ويتحدثون سويًا بشكل طبيعي.

وأشار سليمان إلى أن إمام عاشور راسله عن طريق لاعبين في الأهلي مثل محمد الشناوي ومصطفى شوبير واتصل به من هاتف أحدهم للاعتذار حينها.

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