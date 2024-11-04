الامارات | هدف مغربي قاتل يتسبب بجنون مورينيو.. "لو أعلم لما أتيت إلى تركيا" (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق فنربخشة التركي بطريقة جنونية بعد تسجيل لاعبه المغربي سفيان أمرابط الهدف الثالث بمرمى طرابزون سبور ليفوز فريقه 3-2 في الثواني الأخيرة من المباراة ضمن الدوري التركي.

وأظهرت مقاطع الفيديو فرحة هستيرية لمورينيو الذي اقتحم الملعب وتعثر بقوة أثناء الركض قبل أن يساعده اللاعبون على النهوض والاستمرار في الاحتفال.

وعلق مورينيو على الاحتفالية في تصريحات نقلها موقع صحيفة "آس" الإسبانية: "نلعب ضد خصوم جيدين، ولكن أيضًا ضد الحكام. هذا هو التحدي الأصعب.. نلعب ضد تقنية الفيديو وضد حكام الساحة".

وتابع: "لهذا السبب نحتفل بعد الفوز بهذا الشكل. لقد انتصرنا على أناس أقوياء جداً.. أنا غاضب من الأشخاص في فنربخشة الذين جلبوني إلى هنا، فقد أخبروني بنصف القصة فقط. لو قالوا لي كل شيء، لما أتيت إلى تركيا".

وأوضح: "لا يوجد الكثير من الناس خارج تركيا يشاهدون مباريات الدوري التركي. سأقوم بنشرها على إنستغرام الخاص بي وسيراها الملايين".

ويعتبر مورينيو من المدربين المثيرين للجدل في الملاعب العالمية باحتفالاته واعتراضاته وحتى في طريقة انتقاده للتحكيم في كل الدوريات التي درب فيها في البرتغال وإسبانيا وإيطاليا وانجلترا وأخيراً في تركيا.