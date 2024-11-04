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الامارات | محمد النني يحصل على رخصة التدريب من الاتحاد الأوروبي

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أحمد طارق-دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل لاعب فريق الجزيرة الإماراتي، الدولي المصري محمد النني، على الرخصة التدريبية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وقال محمد النني عبر حسابه الرسمي على إكس: "فخور جداً بالإعلان عن حصولي بنجاح على رخصة UEFA A.. أنا ممتن للفرصة التي أتيحت لي لتطوير مهاراتي ومعرفتي التدريبية، وأنا متحمس جداً للرحلة المقبلة، حيث استمر في النمو وإحداث تأثير إيجابي في عالم كرة القدم".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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