الامارات | الوصل يطلب الفوز الأول في زعبيل بـ «النخبة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض الوصل مواجهة قوية عندما يلتقي مع السد القطري، في الساعة السابعة مساء اليوم، على استاد الوصل بزعبيل، في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ يسعى «الإمبراطور» إلى تحقيق الانتصار الأول على ملعبه في مرحلة الدوري.

ويأمل الوصل أن يواصل تألقه القاري، إذ يمتلك في رصيده ست نقاط بالمركز الخامس من لائحة الترتيب، بفوزه على باختاكور الأوزبكي بهدف دون رد، وعلى الغرافة القطري بهدفين مقابل هدف، بينما خسر أمام الأهلي السعودي بهدفين دون رد.

وحقق الوصل مفارقة، وهي أنه يشترك مع ثنائي الصدارة الهلال والأهلي السعوديين في أنهما حققا الفوز في مباراتين خارج أرضهما، لكن في المقابل خسر الوصل المباراة التي خاضها على أرضه.

ويسعى «الإمبراطور» إلى تجنب المشوار السلبي الذي يرافقه في دوري أدنوك للمحترفين، بعدما غابت الانتصارات عن الفريق في آخر أربع جولات، بخسارته أمام العين وخورفكان وتعادله مع عجمان والجزيرة.

ويطمح الوصل إلى تحقيق أول انتصار على السد القطري، إذ إن مباراة اليوم هي المواجهة الثالثة التي تجمع الفريقين في دوري أبطال آسيا، بعدما لعبا في المجموعة الثالثة بنسخة 2018، حيث فاز السد ذهاباً في زعبيل بهدفين مقابل هدف، وأحرز هدفي الفريق القطري المهاجم الجزائري بغداد بونجاح، وسجل هدف الوصل فابيو ليما، وكرر السد انتصاره في الإياب في الدوحة بالنتيجة نفسها، بفضل تألق بونجاح الذي أحرز هدفين مقابل تسجيل كايو كانيدو هدف الوصل.

من جهته، يعيش السد أفضل فتراته في الوقت الحالي، ويدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة، حيث حقق الفوز في آخر ست مباريات خاضها في الدوري ودوري أبطال آسيا للنخبة، إذ إنه بعد خسارته الثقيلة أمام الدحيل بخمسة أهداف مقابل هدف في الأسبوع الخامس من الدوري، حقق بعدها الانتصار على الغرافة والشحانية والوكرة، وأخيراً في «الديربي» أمام الريان بهدفين مقابل هدف، بينما تغلب على الاستقلال وبريسبوليس الإيرانيين في البطولة القارية، ليرفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث، بعدما كان قد تعادل مع العين بهدف لكل منهما في الجولة الأولى.