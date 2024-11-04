"تأخر ست سنوات".. متعب يكشف ترتيبه مباراة مع برشلونة لحفل اعتزاله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني:

قال نجم الأهلي والمنتخب السابق عماد متعب، إنه يُرتب مع مسؤولي برشلونة بخصوص خوضهم مباراة اعتزاله.

وأضاف متعب، خلال تواجده بقناة أون تايم سبورت مساء السبت:"إن شاء الله تتم على خير يمكن أنا كنت المفروض أعمل ماتش الاعتزال من بعد ما اعتزلت على طول لكن ظروف كورونا والأجواء التي حصلت فقلت خلاص".

وتابع لاعب الأهلي السابق:"الصوره اللي أنا عاوز أختم بها حياتي الكروية أو ماتش الاعتزال يكون الاستاد مليان وبعد اللي شوفته من جمهور النادي الأهلي في المباراة الأخيرة مع العين الإماراتي واستقبال الجمهور ليا في الملعب وتشجيعه ليا خلاني تشجعت و اتحمست أكتر من الأول أني أعمل مباراة الاعتزال".

وأتم صاحب الـ 41 عاماً تصريحاته بالتنويه إلى أنه بدأ التفاوض مع برشلونة للمشاركة في حفل اعتزاله.

وكان المهاجم الدولي قد أعلن اعتزاله لعب الكرة في عام 2018 بعد انتهاء فترة إعارته من الأهلي لصفوف التعاون السعودي.

وسبق وارتدى اللاعب قمصان أندية: الأهلي، اتحاد جدة السعودي، ستاندرليج البلجيكي والتعاون السعودي بجانب مسيرته مع المنتخب الوطنيضش