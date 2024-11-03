شكرا لقرائتكم خبر عن خماسية الأهلى فى سيراميكا على مائدة حمد إبراهيم بالإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

يعكف حمد إبراهيم، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى ، على دراسة المباريات الأخيرة لفريق سيراميكا ، وأحدثها خسارته من الأهلى بخماسية مقابل هدفين فى الجولة الأولى للدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف كتيبة أيمن الرمادى قبل ملاقاتهم الخميس المقبل بالدوري.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة سيراميكا فى الثامنة مساء السبت المقبل باستاد المقاولون العرب بالجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، في الثالثة عصر اليوم الأحد، نظيره منية النصر وديا باستاد الإسماعيلية، لتجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة.

وحرص الجهاز الفني للإسماعيلى، بقيادة حمد إبراهيم، على خوض هذه المباراة، لتجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة، بالإضافة إلى منح فرصة المشاركة للاعبين الذين تم استبعادهم من مباراة غزل المحلة.

واستهل الإسماعيلي مشواره في مسابقة الدوري، بالتعادل بدون أهداف مع غزل المحلة، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، على استاد الإسماعيلية.

وتحدث حمد إبراهيم، المدير الفني للاسماعيلي عن التعادل مع غزل المحلة، وقال في تصريحات للمركز الإعلامي عقب المباراة: "الحمد لله على كل حال لكن أكثر شيء أحزني اليوم هو عودة الجماهير لمنازلهم بالتعادل وخسارة نقطتين"، وأضاف: "أشكر الجماهير على دعمهم للاعبين في مباراة المحلة والتسرع في إنهاء الهجمات سر التعادل".

وتابع حمد إبراهيم: "سنعمل على معالجة التسرع في إنهاء الهجمات لتجنب هذا الأمر خلال المباريات المقبلة"، وأردف: "تركيزنا حاليا على مباراة سيراميكا وسنعمل على تجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب لهذا اللقاء المهم"، وأتم: "جميع مباريات الدوري صعبة لكن نمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين، بالإضافة إلى اسم نادينا الكبير وجماهيرنا لذلك لا نخشى أي فريق".