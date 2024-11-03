موعد مباراة برشلونة واسبانيول اليوم، القنوات الناقلة، والتشكيل المتوقع

يلتقي فريقي برشلونة وإسبانيول في واحدة من أهم مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ12 من مسابقة الدوري الإسباني 2024/25، وستقام المباراة على ملعب مونتجويك.

وسيكون موعد مباراة برشلونة واسبانيول اليوم الأحد 3 نوفمبر، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، أي السادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

أما القنوات الناقلة لمباراة ديربي كاتالونيا بين برشلونة واسبانيول فستنقل على الهواء مباشرة عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديداً قناة beIN SPORTS 3، ويعلق على أحداث اللقاء المعلق المصري علي محمد علي، كما يمكنكم مشاهدة المباراة عبر تطبيق TOD.

يسعى برشلونة لمواصلة السير على أعلى مستوى بعد أن تمكن من الفوز على بايرن ميونخ وريال مدريد على التوالي، وخصوصاً أن الفريق الكاتالوني يقدم مستويات رائعة مع مدربه هانزي فليك، لكن تبقى مباراة الديربي بين برشلونة واسبانيول بمثابة اختبار كبير ذات مكانة كبيرة بالنسبة لمشجعي البرسا.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد اسبانيول: