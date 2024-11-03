الامارات | «العين للفروسية» يتوّج أبطال السباق الأول في الموسم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج نادي العين للفروسية والرماية والغولف، أول من أمس، أبطال السباق الأول في الموسم للخيول العربية الأصيلة، بحضور نائب رئيس اللجنة المنظمة والمشرف العام على السباقات فيصل الرحماني، وممثل مجلس أبوظبي الرياضي سعيد المهيري.

وشهد السباق إقامة سبعة أشواط، بمشاركة 88 خيلاً، وبلغ إجمالي جوائزه 505 آلاف درهم.

وتصدر المهر «رداد الوثبة» لإسطبلات ياس للسباقات، بإشراف ايريك ليمارتنيل، وقيادة الفارسة الفرنسية روكسانا ليجوا، الشوط الثاني لمسافة 1600 متر، بمشاركة 15 خيلاً مبتدئة من «إنتاج الإمارات» في عمر أربع سنوات فما فوق، بفارق 2.25 طول عن المهرة «نسرين الوثبة»، محققاً 1:51:29 دقيقة.

وفاز الجواد «ويل باور» لإسطبلات العجبان، بإشراف عبدالله الحمادي، وقيادة الفارس العماني قيس البوسعيدي، بلقب الشوط الأول للخيول في عمر أربع سنوات فما فوق لمسافة 1800 متر، بمشاركة 11 خيلاً، محققاً 2:06:75 دقيقة.

وحصد الجواد «وسام» للخيالة السلطانية العمانية بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة كونور بيسلي لقب الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، بمشاركة 14 من الخيول في عمر أربع سنوات فما فوق، محققاً 1:51:83 دقيقة.

وأهدى المهر «زفير» لعبدالله المعمري، الثنائية للمدرب إبراهيم الحضرمي، والفارس كونور بيسلي بفارق 14.5 طولاً في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر، بمشاركة 10 خيول عربية مبتدئة في عمر ثلاث سنوات، محققاً 1:36:95 دقيقة.

وتفوق المهر الرمادي «كيف ستار» لعبيد المرر، بإشراف حمد المرر، وقيادة أوسكار شافيز، على منافسيه بفارق 7.25 أطوال في الشوط الرابع لمسافة 1400 متر، للخيول العربية في عمر أربع سنوات، محققاً 1:37:31 دقيقة.

وانتزع الجواد «أف ينومس» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل وقيادة الفارس تاج أوشي، لقب الشوط السادس لمسافة 1000 متر، بمشاركة 15 خيلاً من إنتاج الإمارات في عمر أربع سنوات فما فوق، محققاً 1:08:15 دقيقة.

واختتمت الأمسية بفوز الجواد «الليث» للرحماني للسباقات، بإشراف أحمد المحيربي وقيادة ريتشارد مولن بلقب الشوط السابع «الرئيسي» لمسافة 1000 متر، بمشاركة 10 خيول عربية أصيلة، في عمر أربع سنوات فما فوق، محققاً 1:05:45 دقيقة.