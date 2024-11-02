"الاستديو التحليلي والمعلق".. قناة أون تايم سبورتس تكشف خريطتها لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشفت قناة أون سبورتس عن خريطتها لنقل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالموسم الجديد من الدوري 2024/25.

الأهلي سيستضيف نظيره سيراميكا كليوباترا عند الثامنة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري.

وستُنقل المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1؛ إذ ستبدأ التغطية عند السابعة باستديو تحليلي يقدمه سيف زاهر وبجانبه عماد متعب وأحمد حسن.

وسيُعلق على المباراة محمد عفيفي على أن يتم تخصيص فقرة تحكيمية عقب المباراة بالتحديد عند الحادية عشر مساءً مع الخبير التحكيمي أحمد الشناوي.

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