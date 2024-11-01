موعد المباراة المقبلة للزمالك في الدوري بعد الفوز على البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استهل فريق الزمالك مشواره بالموسم الجديد من الدوري 2024/25 بفوز صعب على نظيره البنك الأهلي.

الزمالك خطف الفوز بالدقيقة 90+8 بهدف سجله لاعبه عبدالله السعيد من ركلة جزاء لينتهي اللقاء بنتيجة 3-2.

ويحل الزمالك ضيفًا في الجولة الثانية من الدوري على نظيره سموحة عند الخامسة عصر يوم الجمعة المقبل 8 أغسطس.

الفوز رفع رصيد فريق الزمالك إلى النقطة 3 في المركز الثالث بفارق الأهداف عن المصري وسموحة صاحبا المركزين الثاني والأول.

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