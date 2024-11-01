مفارقة.. تأثير ميسي يظهر على 6 لاعبين من القوام الأساسي لبرشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يُقدم فريق برشلونة مستويات أكثر من رائعة في جميع المسابقات منذ بداية موسم 2024/25، رغم تكون القوام الأساسي من لاعبين صغار سن ليس لديهم الخبرة الكافية.

والمفارقة هنا أن 6 لاعبين من القوام الأساسي للبارسا سبق لهم أن التقطوا الصور التذكارية مع ميسي في صغرهم وشبابهم.

وواحدة من الصور التي لاقت صدى واسعا في العالم، كانت لميسي وهو يحمل لامين يامال عندما كان طفلا رضيعا.

والثانية كانت مع داني ألمو الوافد الجديد من لايبزيك الألماني، في إحدى مدرجات ملعب كرة قدم.

وأخرى مع لاعب خط الوسط صاحب الـ21 عاما، مارك كاسادو، أمام بوابة مركز تدريب برشلونة.

وأثناء تواجد ميسي في برشلونة، حرص ناشئي الفريق حينها، أليخاندرو بالدي وفيريمن لوبيز وبابلو جافي، التقاط صورة تذكارية مع أسطورة ناديهم.

الجدير بالذكر ان ليونيل ميسي رحل عن برشلونة في موسم 2021/22 منتقلا إلى باريس سان جيرمان، قبل أن ينتقل إلى إنتر ميامي في عام 2023.

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