الامارات | "هدف الهلع".. احتفال غريب للمصري مرموش في ألمانيا (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل المصري عمر مرموش بتسجيله هدف الفوز الرائع (2-1) لفريقه آينتراخت فرانكفورت بمرمى بوروسيا مونشنغلادباغ، الأربعاء، في الدور الثاني من مسابقة كأس ألمانيا.

وأثار مرموش جدلاً بعد الاحتفالية الغريبة بعد تسجيله الهدف الثمين عندما اشترك لاعباً بديلاً في الدقيقة 57 وأحرزه بعد ثلاثة دقائق فقط من دخوله المستطيل الأخضر، ليطير فرحاً متجهاً نحو دكة البدلاء وارتدى قناع الرعب وحمل الراية في زاوية الملعب.

وسلطت الصحف الألمانية الضوء على احتفالية مرموش، وقالت صحيفة "كيكر" إن مرموش أراد الاحتفال بعيد الهلع "الهالوين" الذي يصادف 30 أكتوبر من كل عام فأراد عمر مشاركة جمهوره باحتفاله الخاص بهذا اليوم.

يذكر أن مرموش لعب مع آينتراخت فرانكفورت 11 مباراة الموسم الحالي وسجل 11 هدفاً وصنع 6 أهداف وسط إشادات كبيرة في الأوساط الكروية الألمانية والأوروبية وجذب نحوه كل الأضواء.