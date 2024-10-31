إبراهيم نور الدين يكشف أسباب تراجعه عن الاستقالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:
كشف إبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، أسباب تراجعه عن الاستقالة من لجنة الحكام.
وقال إبراهيم نور الدين في لقاء تلفزيوني عبر قناة "المحور": "نسعى لتطوير منظومة الحكام ونحتاج لعوامل تسعدنا على معالجة الأخطاء خلال الفترة المقبلة".
وأضاف:"لجنة الحكام بالكامل طلبت تغيير مجدي رزق وتعيين سيد مراد مسؤول عن تقنية الفيديو".
واختتم حديثه قائلًا:"اتحاد الكرة وافق على تنفيذ كافة مطالب لجنة الحكام، وهو ما دفعني للتراجع، ولم يتحدث معي أحد بشأن ترشحي في انتخابات اتحاد الكرة وسأحسم موقفي في الوقت المناسب".
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